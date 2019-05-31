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«С чистого листа»: Тимошенко предложила начать переговоры с РФ 

ТК «Звезда» + ещё 8 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Киеву нужно отказаться от минского формата урегулирования в Донбассе и вернуться к варианту, который учитывает Будапештский меморандум, заявила она.
Лидер партии «Батькивщина» и бывший кандидат на пост лидера Украины Юлия Тимошенко предложила с «чистого листа» начать переговоры с РФ, но «без категоричной сдачи позиций».
По ее мнению, Киеву необходимо отказаться от минского формата урегулирования в Донбассе и вернуться к варианту, который учитывает Будапештский меморандум.
«Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму, надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир, восстановят целостность нашей территории, но не путем капитуляции», — заявила Тимошенко во время трансляции в Facebook.
В 1994 году между Россией, Украиной, США и Британией был подписан Будапештский меморандум. По факту он гарантирует Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, которое ему досталось после распада СССР.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и объявивших о создании ДНР и ЛНР.
Власти Украины при этом обвиняют в сложившейся ситуации Российскую Федерацию. В Москве многократно указывали на абсурдность этих заявлений, отмечая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и призывая Киев к диалогу с Донбассом и выполнению Минских соглашений, которые были достигнуты при посредничестве РФ, Франции и Германии.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Киев
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