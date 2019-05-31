«С чистого листа»: Тимошенко предложила начать переговоры с РФ

Киеву нужно отказаться от минского формата урегулирования в Донбассе и вернуться к варианту, который учитывает Будапештский меморандум, заявила она.

Лидер партии «Батькивщина» и бывший кандидат на пост лидера Украины Юлия Тимошенко предложила с «чистого листа» начать переговоры с РФ , но «без категоричной сдачи позиций».

По ее мнению, Киеву необходимо отказаться от минского формата урегулирования в Донбассе и вернуться к варианту, который учитывает Будапештский меморандум.

«Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму, надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир, восстановят целостность нашей территории, но не путем капитуляции», — заявила Тимошенко во время трансляции в Facebook.

В 1994 году между Россией, Украиной, США и Британией был подписан Будапештский меморандум. По факту он гарантирует Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, которое ему досталось после распада СССР.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и объявивших о создании ДНР и ЛНР.

Власти Украины при этом обвиняют в сложившейся ситуации Российскую Федерацию. В Москве многократно указывали на абсурдность этих заявлений, отмечая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и призывая Киев к диалогу с Донбассом и выполнению Минских соглашений, которые были достигнуты при посредничестве РФ, Франции и Германии.