Моторола и тайна о краниках: кто возглавил госохрану Украины

Новый глава Управления государственной охраны Украины Алексей Оцерклевич жал руку Мотороле, называл войну в Донбассе никому не нужной, чуть не сел за оригинальную дедовщину, а передовую покинул из-за разглашения военной тайны о краниках для душа. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Оцерклевич возглавил Управление госохраны вчера по указу президента Владимира Зеленского . Этот правоохранительный орган занимается охраной органов власти и высших должностных лиц, а подчиняется непосредственно президенту и Верховной раде

Первую известность Оцерклевич получил в 2011 году, когда, будучи командиром роты, попал под суд за то, что предложил солдату придумать себе наказание самостоятельно, тот решил некоторое время носить с собой 32-килограммовую гирю, уронил ее и сломал ногу.

С 2014-го Оцерклевич служил в Донбассе (позывной Купол), в том числе защищал Донецкий аэропорт в качестве заместителя командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады. В ходе переговоров с противником о перемирии Оцерклевич пожал руку Мотороле (позывной командира батальона ДНР «Спарта» Арсения Павлова ) и назвал войну в Донбассе никому не нужной. Украинская общественность

резко раскритиковала его за это.

В 2017-м Оцерклевич был переведен на штабную работу с позиции заместителя командира 54-й бригады за то, что разгласил военную тайну о краниках для душа.

Оцерклевич обратился к тыловым службам с просьбой починить души на Чугуевском полигоне, куда бригада была выедена с передовой для передышки, и получил отказ со ссылкой на отсутствие краников.