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«ПОПА» Украины 

Рамблер 1 час назад
Украинская певица Ольга Полякова решила создать первую женскую партию в стране и стать ее лидером — пишет Лента.ру.
Об этом она рассказала видео на своей странице в Facebook. В ролике Полякова рассуждала над возможным названием новой партии: «Есть такие прикольные названия, как „Партия Оли Поляковой“, то есть ПОПА».
Затем она представила, как будет звучать название союза, если добавить к нему слово «женская».
Юлия Полякова считает, что те женщины, которые слышали ее заявление воодушевлены и хотят участвовать в новом предприятии.
Ольга Полякова украинская певица и телеведущая, победительница второго сезона шоу «Народная звезда».
В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала «Viva!».
В мире , Фото , Ольга Полякова , Юлия Полякова , Lenta.ru
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