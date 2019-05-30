«ПОПА» Украины

Украинская певица Ольга Полякова решила создать первую женскую партию в стране и стать ее лидером — пишет Лента.ру.

Об этом она рассказала видео на своей странице в Facebook. В ролике Полякова рассуждала над возможным названием новой партии: «Есть такие прикольные названия, как „Партия Оли Поляковой“, то есть ПОПА».

Затем она представила, как будет звучать название союза, если добавить к нему слово «женская».

Юлия Полякова считает, что те женщины, которые слышали ее заявление воодушевлены и хотят участвовать в новом предприятии.

Ольга Полякова украинская певица и телеведущая, победительница второго сезона шоу «Народная звезда».

В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала «Viva!».