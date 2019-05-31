Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее

Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко

«На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ «Сармат»… это было сделано по личному приказу Порошенко», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

По её словам, об этом знали и главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, и генеральный прокурор Юрий Луценко

Депутат рассказала, что в то время она находилась в Балаклее и смогла пообщаться с очевидцами.

Савченко подчеркнула, что экспертизы о причинах пожара на военном складе были затем сфальсифицированы по приказу Порошенко.

«Подходило время отчёта и проверки боескладов, их боевой готовности… Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать», — заявила лидер партии «Батькивщина» в ответ на вопрос о причинах организации подрыва военного арсенала.

Она также подтвердила, что у неё есть оригиналами экспертиз, но опубликовать их должно Государственное бюро расследований (ГБР).

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали порядка 36 тыс. жителей из десятикилометровой зоны около склада.

При этом украинские силовики заявляли, что пожар был устроен с помощью беспилотников.