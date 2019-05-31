Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов

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Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
«На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ «Сармат»… это было сделано по личному приказу Порошенко», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».
По её словам, об этом знали и главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, и генеральный прокурор Юрий Луценко.
Депутат рассказала, что в то время она находилась в Балаклее и смогла пообщаться с очевидцами.
Савченко подчеркнула, что экспертизы о причинах пожара на военном складе были затем сфальсифицированы по приказу Порошенко.
«Подходило время отчёта и проверки боескладов, их боевой готовности… Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать», — заявила лидер партии «Батькивщина» в ответ на вопрос о причинах организации подрыва военного арсенала.
Она также подтвердила, что у неё есть оригиналами экспертиз, но опубликовать их должно Государственное бюро расследований (ГБР).
Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали порядка 36 тыс. жителей из десятикилометровой зоны около склада.
При этом украинские силовики заявляли, что пожар был устроен с помощью беспилотников.
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Комментарии
В мире , Видео , Пожары , Украина , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Надежда Савченко
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