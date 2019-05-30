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Вучич: действия косовской полиции грубо нарушают Брюссельские соглашения 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Непризнанное Косово грубейшим образом нарушает Брюссельские соглашения и торговое соглашение CEFTA (Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене). Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с делегацией Атлантического совета.
" [Вучич] подчеркнул, что введение пошлин на сербские товары, как и последние акции приштинских полицейских подразделений на севере Косова, представляют собой грубейшее нарушение соглашения CEFTA, а также Брюссельских соглашений и ведут к дестабилизации всего региона", — говорится в заявлении пресс-службы сербского лидера.
В ходе встречи Вучич также заявил о стремлении Сербии "укрепить политические и экономические отношения с США", добавили в пресс-службе.
Брюссельские соглашения — документ о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, заключенный 19 апреля 2013 года и состоящий из 15 пунктов. В соответствии с ним, в Косово должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанном Косове. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары спустя пять лет после подписания документа только начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.
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В мире , Сербия
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