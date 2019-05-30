Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Times: впервые после Солсбери расширен состав дипломатов посольства РФ в Лондоне 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число дипломатов в посольстве России в Лондоне впервые после отравления "Новичком" в Солсбери увеличилось, узнала британская газета The Times.
Еще в январе было 40 российских дипломатов, в настоящее время — 44, указывает издание со ссылкой на официальные данные. После инцидента с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Всего до ухудшения отношений Москвы и Лондона из-за инцидента в посольстве работали 58 российских дипломатов.
Кроме того, в этом месяце с визитом в Москве был Кристиан Тернер, заместитель советника по национальной безопасности Великобритании. Он должен был встретиться с российскими министрами и другими должностными лицами, сообщается в материале.
По версии Великобритании Москва причастна к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим ядом "Новичок". Семья Скрипалей после нападения прошла реабилитацию, в настоящее время их местоположение не известно. Британские власти не раз требовали наказать Россию, однако в Москве категорически отрицают причастность к данному инциденту.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине В Киеве хотят переименовать Российскую улицу "Мы идем к катастрофе": экс-министр экономики о ситуации на Украине
Комментарии
В мире , Сергей Скрипаль , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал старт приостановке ДРСМД54
Тест: ЕГЭ по истории1
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию47
Турция уступила США из-за российских С-400596
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»18
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
00:30
ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты
Происшествия
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение