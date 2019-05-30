Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру

Далай-лама заявил, что мир находится в критическом положении, и похвалил президента России Владимира Путина за большое внимание к происходящему в разных частях света и долгосрочной перспективе.

"Российская Федерация — это великая страна, обладающая большой мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо", — заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

По его словам, "сегодня мир находится в критическом положении".