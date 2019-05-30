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Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Далай-лама заявил, что мир находится в критическом положении, и похвалил президента России Владимира Путина за большое внимание к происходящему в разных частях света и долгосрочной перспективе.
"Российская Федерация — это великая страна, обладающая большой мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо", — заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
По его словам, "сегодня мир находится в критическом положении".
"И Путину нужно очень тщательно обдумывать свои действия, принимать во внимание картину в целом и думать о том, что принесет пользу в долгосрочной перспективе", — добавил Далай-лама.
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В мире , Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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