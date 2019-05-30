В Киеве хотят переименовать улицу Российскую

Шесть улиц в Киеве хотят переименовать, в частности, улицу Российскую, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

"Новые названия могут получить еще шесть столичных улиц… Следовательно, предполагается переименование следующих улиц: улицу Димитрова в улицу Никифора Дровняка в Деснянском районе; улицу Выборгской в улицу Олексы Тихого в Соломенском районе; улицу Панельную в улицу Андрея Аболмасова в Днепровском районе; улиц Российскую в улицу Юрия Литвинского в Дарницком районе; улицу Подвойского в улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе; улицу Ивана Шевцова в улицу Василия Макуха в Шевченковском районе", — говорится в сообщении.

Как отмечается, все переименования прошли общественные слушания, их должен утвердить Киевсовет на пленарном заседании.