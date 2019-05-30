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Маас: Германия и Франция продолжат помогать Украине в урегулировании конфликта 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Германия и Франция продолжат оказывать поддержку Украине в урегулировании конфликта на востоке страны и в осуществлении реформ. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас перед отлетом в Киев.
"Для меня важно вместе с французским коллегой отправиться в Киев, чтобы дать ясно понять, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины, но совсем наоборот", — цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.
По мнению Мааса, граждане Украины связывают с избранием нового президента Владимира Зеленского большие надежды.
"Мы хотим предложить Зеленскому нашу помощь с тем, чтобы эти ожидания оправдались, — указал он. — Для этого необходимы дальнейшие реформы, особенно в области борьбы с коррупцией".
Одновременно глава МИД ФРГ подчеркнул, что "жители востока Украины нуждаются, наконец, в мире".
"Динамика, которая исходит от этих выборов [президента], предлагает шанс преодолеть застой и претворить в жизнь мирный план — минские соглашения", — полагает Маас.
"Германия и Франция намерены всеми силами помогать в этом деле. Мы будем также требовать от России конструктивного вклада в это", — утверждал германский министр.
Ранее МИД ФРГ сообщил, что Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудят с Зеленским урегулирование конфликта в стране, а также реализацию реформ. Заявленная цель визита — сдвинуть с мертвой точки мирный процесс на востоке Украины.
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Комментарии
В мире , Европа , Украина , Владимир Зеленский , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , Германия , Киев , Франция
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