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Новый посол России выбрал между «Белоруссией» и «Беларусью» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором рассказал, как будет называть свое место работы.
В ходе интервью журналистка попросила Мезенцева поставить в качестве одной из дипломатических задач объяснение белорусским коллегам, что, используя топоним Белоруссия, россияне не стремятся обидеть граждан этой страны, а отдают «дань нашим традициям».
Мезенцев не стал отвечать на эту просьбу. Услышав вопрос, он улыбнулся и заявил, что следующим местом его работы будет «столица Республики Беларусь». Кроме того, в ходе интервью Мезенцев ни разу не использовал топоним Белоруссия.
Споры о правильном наименовании одного из членов Союзного государства ведутся с получения Белоруссией независимости. В сентябре 1991 года в стране был принят закон, предписывающий сменить ее название с «БССР» на «Республику Беларусь», в сокращенном варианте — Беларусь. Кроме того, в законе оговаривается, что название страны должно переводиться на другие языки с помощью транслитерации в соответствии с белорусским звучанием.
В России наименование стран бывшего СССР определяется подписанным в августе 1995 года распоряжением администрации президента России «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц». Согласно этому документу, в России используются вариант «Белоруссия» и «Республика Белоруссия».
В том же распоряжении разрешается в случае просьбы со стороны этих стран при подписании документов использовать альтернативные именования. Таким образом, термин «Республика Беларусь» стал использоваться в официальных документах.
В 2014 году уроженец Белоруссии Кирилл Лапинский подал в суд на «Ленту.ру» и другие российские СМИ за использование топонима «Белоруссия». Симоновский районный суд Москвы отказал ему в удовлетворении этого иска.
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В мире , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Администрация Президента РФ , Lenta.ru
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