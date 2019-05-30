В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди

Новое правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в четверг вечером было приведено к присяге. Трансляцию этого события вели все основные индийские телеканалы.

Таким образом Моди официально вступил в должность главы правительства на второй срок подряд. Это стало возможным благодаря победе возглавляемой им партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на всеобщих парламентских выборах, которые завершились в Индии 19 мая. По итогам этих выборов БДП без поддержки союзников получила контроль над 303 из 543 мест в Лок сабхе (нижней палате парламента страны). На выборах 2014 года Национальный демократический альянс, лидером в котором выступает партия Моди, получил в общей сложности 310 мандатов.

Если по состоянию на конец 2018 года значительная часть индийцев разуверилась в БДП, то после зимнего обострения конфликта с Пакистаном рейтинги партии вновь вернулись к уверенному росту. По мнению многих экспертов и политиков, именно в этот период Моди показал себя решительным лидером, которого граждане Индии, желая коренных перемен, почти единогласно избрали в 2014 году.

Победа "Бхаратия джаната парти" и их союзников на нынешних парламентских выборах стала возможной вопреки сохраняющимся в стране серьезным экономическим проблемам, ключевой из которых остается низкий ВВП (по состоянию на начало года — меньше 2 тысяч долларов на душу населения). Наряду с этим выросла и безработица, достигнув худшего уровня за последние почти полвека; кроме того, в Индии сохраняются высокий показатель социального неравенства и недостаток квалифицированных кадров.

Вместе с Моди присягу принесли и члены нового кабинета министров. Как и прогнозировали эксперты, в целом кабмин сохранил прежний состав.

На церемонии принесения присяги присутствовали порядка восьми тысяч гостей со всего мира, прежде всего, представители руководства стран-членов Инициативы Бенгальского залива (БИМТЭК), иностранные дипломаты, видные политики и ближайшие сподвижники Моди.

В числе присутствовавших были Рахул Ганди и его мать Соня Ганди, представляющие старейшую в стране политическую партию "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Эта политическая сила на протяжении нескольких десятилетий управляла Индией, пока на выборах 2014 года не потерпела поражение от БДП. Это, однако, не помешало Конгрессу заметно укрепить свои позиции, получив по итогам последних выборов контроль над 52 мандатами из 543 (в 2014 году у возглавляемого ИНК альянса было 69 мест в парламенте).

Любопытной особенностью нынешней церемонии стало отсутствие на ней премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Как сообщил РИА Новости источник в МИД Индии, никто из представителей пакистанского руководства не был приглашен на это событие. После избрания Хана новым премьером Пакистана в 2018 году многие выражали надежду на то, что градус враждебности в отношениях между двумя соседними государствами удастся снизить, а Нью-Дели и Исламабад наконец смогут наладить полноформатный диалог.

Тем не менее, непрекращающаяся агрессивная риторика, звучащая из столиц обеих стран, а также относительно недавнее обострение вокруг спорного Кашмира, вновь поставившие регион на грань военного конфликта, пока не позволяют надеяться на нормализацию отношений в ближайшем будущем.