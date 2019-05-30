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СМИ: в Косове освободили шестерых задержанных сербов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шесть косовских сербов, задержанных в ходе вторжения полицейского спецназа непризнанной республики на север края, освобождены. Об этом сообщило в четверг радио Kontakt Plus.
Сообщается, что судья Основного суда в Косовска-Митровице Лиляна Стеванович не нашла оснований для их ареста и отказала в запросе косовской прокуратуры об аресте задержанных.
Телеканал RTK сообщил, что задержанные имели видимые следы избиений на лицах. Они отрицали свое сопротивление полиции и препятствование проведению полицейской операции.
Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты сербского автономного края, вопреки существующим между Белградом и Приштиной договоренностям. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полиция задержала 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощеков. Свыше 100 человек в результате действий спецназа косовской полиции были избиты, сообщила в среду газета "Вечерне новости".
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В мире , ООН
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