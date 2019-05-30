СМИ: в Косове освободили шестерых задержанных сербов

Шесть косовских сербов, задержанных в ходе вторжения полицейского спецназа непризнанной республики на север края, освобождены. Об этом сообщило в четверг радио Kontakt Plus.

Сообщается, что судья Основного суда в Косовска-Митровице Лиляна Стеванович не нашла оснований для их ареста и отказала в запросе косовской прокуратуры об аресте задержанных.

Телеканал RTK сообщил, что задержанные имели видимые следы избиений на лицах. Они отрицали свое сопротивление полиции и препятствование проведению полицейской операции.