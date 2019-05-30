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NBC News: 16 женщин подали иск против ФБР из-за харассмента и дискриминации 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
16 женщин, проходивших подготовку для того, чтобы стать агентами ФБР, в коллективном иске обвинили ведомство в неподобающих стандартах, сообщает американский телеканал NBC News.
Женщины обвинили ФБР в гендерной дискриминации, предвзятости при отборе на обучение и даже рассказали о случаях харассмента. Cемеро из них являются действующими сотрудниками ФБР, указывает телеканал. Пятеро из группы женщин, подавших иск, отказались озвучивать свои имена. Некоторые из тех, кто выступил в иске, дали интервью NBC News.
Они рассказали об опыте подготовки в учебной академии ФБР в Квантико, штат Вирджиния. Например, Лорен Роуз заявила, что осталась неудовлетворенной ответом в 2015 году от директора ФБР Джеймса Коми (в настоящее время его сменил Кристофер Рэй). В ответе в электронном письме Коми дал понять, что не ставит под сомнение действие сотрудников, которые отказали ей в продолжении обучения за неделю до окончания выпуска в 2015 году.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Джеймс Коми , ФБР , телеканал NBC
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