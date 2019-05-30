NBC News: 16 женщин подали иск против ФБР из-за харассмента и дискриминации

16 женщин, проходивших подготовку для того, чтобы стать агентами ФБР , в коллективном иске обвинили ведомство в неподобающих стандартах, сообщает американский телеканал NBC News.

Женщины обвинили ФБР в гендерной дискриминации, предвзятости при отборе на обучение и даже рассказали о случаях харассмента. Cемеро из них являются действующими сотрудниками ФБР, указывает телеканал. Пятеро из группы женщин, подавших иск, отказались озвучивать свои имена. Некоторые из тех, кто выступил в иске, дали интервью NBC News.