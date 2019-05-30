Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японские ультраправые начали митинговать из‐за визита Лаврова 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Ультраправые организации, требующие возврата «северных территорий» Японии, устроили митинг в Токио. Он приурочен к началу официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«Северными территориями» японцы называют четыре острова южных Курил — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. По этому поводу несколько десятков человек собрались в центре японской столицы, в районе, где находится парламент.
Как написало РИА «Новости», они размахивали национальным флагом и знаменами организаций. По улицам ездил их черный фургон, откуда доносились призывы возвратить «северные территории».
«Мы здесь собрались, потому что сегодня в Токио пройдут переговоры министра Лаврова», — заявил один из протестантов.
Он добавил, что ради участия в акции отпросился с работы.
Лавров вместе с Сергеем Шойгу 30 мая примет участие в переговорах со своими коллегами из МИД и Минобороны Японии. Встреча состоится в формате «2+2». После Лавров отдельно переговорит с японским министром иностранных дел — Таро Коно.
Япония предъявляет права на Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Она ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах, заключенный в 1855 году. СССР и Япония в 1956 году подписали Совместную декларацию, в которой Москва пообещала рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана Японии при подписании мирного договора.
При этом об Итурупе и Кунашире тогда не говорилось. Москва ожидала, что Совместная декларация положит конец спору. Токио же считал документ лишь частью решения этого вопроса и не отказывался от притязаний на все острова.
После окончания Второй мировой войны мирный договор так и не был подписан. Россия считает, что острова по итогам войны вошли в состав СССР.
360tv.ru: последние новости
Экс‐министр экономики Украины предрек стране катастрофу Эксперт назвал действия Косово попыткой надавить на Сербию Шотландия опубликовала проект референдума о выходе из Великобритании
Комментарии
В мире , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию6
Турция уступила США из-за российских С-400587
Макаревич объяснил концерт у Кремля378
Россияне обрушились на Онищенко309
Зеленский отреагировал на трагедию в Ровенской области56
Видео
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
00:30
ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты
Происшествия
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение