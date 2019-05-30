Японские ультраправые начали митинговать из‐за визита Лаврова

«Северными территориями» японцы называют четыре острова южных Курил — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. По этому поводу несколько десятков человек собрались в центре японской столицы, в районе, где находится парламент.

Как написало РИА «Новости», они размахивали национальным флагом и знаменами организаций. По улицам ездил их черный фургон, откуда доносились призывы возвратить «северные территории».

«Мы здесь собрались, потому что сегодня в Токио пройдут переговоры министра Лаврова», — заявил один из протестантов.

Он добавил, что ради участия в акции отпросился с работы.

Лавров вместе с Сергеем Шойгу 30 мая примет участие в переговорах со своими коллегами из МИД и Минобороны Японии. Встреча состоится в формате «2+2». После Лавров отдельно переговорит с японским министром иностранных дел — Таро Коно.

Япония предъявляет права на Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Она ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах, заключенный в 1855 году. СССР и Япония в 1956 году подписали Совместную декларацию, в которой Москва пообещала рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана Японии при подписании мирного договора.

При этом об Итурупе и Кунашире тогда не говорилось. Москва ожидала, что Совместная декларация положит конец спору. Токио же считал документ лишь частью решения этого вопроса и не отказывался от притязаний на все острова.

После окончания Второй мировой войны мирный договор так и не был подписан. Россия считает, что острова по итогам войны вошли в состав СССР.