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Назарбаев получил новый титул 

Lenta.ru + ещё 2 37 минут назад
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил статус почетного сенатора. Такое постановление приняли депутаты верхней палаты парламента на заседании 30 мая, передает ТАСС.
Назарбаеву присвоили звание почетного сенатора «за исторические заслуги в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, выдающийся вклад в обеспечение защиты конституции, прав и свобод человека и гражданина и консолидации общества».
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В мире , Видео , Нурсултан Назарбаев , ИТАР-ТАСС
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