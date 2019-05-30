Сербский дипломат отреагировал на эскалацию конфликта в Косово

Власти непризнанной республики Косово хотят доказать власть над территорией как можно скорее, потому что боятся потерять поддержку Запада. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил экс-посол Югославии, председатель сербского отделения Международной славянской академии Владимир Кршлянин.

«У них немного не хватает терпения, потому что они видят кризис на Западе, видят, что нынешняя Америка больше не готова воевать за каждую мелочь. Они боятся потерять поддержку, которая у них до сих пор существовала на Западе», — заявил Кршлянин.

Дипломат добавил, что глава Косово Хашим Тачи — военный преступник и террорист, которому грозит правосудие. Так, по его словам, в Гааге создан специальный трибунал для преследования так называемой «Армии освобождения Косово», основанной в 1990-х годах албанскими сепаратистами. В связи с этим нынешние власти Косово опасаются за свою безопасность.