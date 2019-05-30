Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.

"Сегодня, 29 мая, закончился второй день диалога с оппозицией в Норвегии. Там был министр (связи и информации) Хорхе Родригес, глава МИД Хорхе Арреаса и губернатор (штата Миранда) Эктор Родригес", — приводит заявление главы государства его пресс-служба.

"Наш путь — это диалог, уважение конституции, мир, демократия, развитие и решение проблем", — сказал Мадуро.

По словам президента, переговоры с оппозицией он считает конструктивными, и они в тайне идут давно.

"Я назначил делегацию, мы тайно вели переговоры уже два или три месяца, и сейчас мы сели (за стол переговоров) в Норвегии. Я хочу мирного соглашения для Венесуэлы. Я прошу поддержки у страны, у чавизма и родины", — сказал Мадуро.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.