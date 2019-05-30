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В Эстонии обнаружили сбитый советский самолёт времён войны 

RT на русском + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Строители нашли под эстонским городом Тарту фрагменты сбитого советского самолета и останки лётчика.
«Историческую находку обнаружили строители в ходе прокладки канализационной трассы под будущим жилым районом в волости Луунья», — пишет ERR.
Отмечается, что самолёт 1942 года выпуска был советского производства. Он разбился под Тарту в ходе боевых действий в 1944 году.
Уточняется, что из земли достали целый мотор и одну из лопастей и останки пилота.
Ранее члены приморского поискового объединения «Авиапоиск», используя детали от найденных в разных регионах России самолётов, восстановили штурмовик времён Великой Отечественной войны Ил-2.
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В мире , Прибалтика , Тарту , Эстония
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