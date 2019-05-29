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Савченко заявила, что примет участие в досрочных выборах в Раду 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что будет участвовать в досрочных парламентских выборах, которые назначены на 21 июля.
"Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах", — сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина".
Депутат добавила, что состав ее партии будет оглашен после партийного собрания, однако, дата съезда еще не назначена.
"О том, какая это будет команда, — вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной", — отметила она.
На Украине 23 мая вступил в силу указ президента страны о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов. С 24 мая в стране автоматически начался избирательный процесс. Внеочередные парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 — по мажоритарной.
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Комментарии
В мире , Украина , Надежда Савченко , Верховная Рада
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