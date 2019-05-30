Китай обвинил США в экономическом терроризме

США занимаются экономическим терроризмом, оказывая давление на другие страны. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел КНР

Заместитель главы китайского внешнеполитического ведомства Чжан Ханьхуэй отметил, что американская торговая политика напоминает травлю и шовинизм. Пекин выступает против ведения торговых войн и применения односторонних санкций.

"В торговых войнах не бывает победителей, обе стороны обязательно окажутся в проигрышной ситуации", — заявил дипломат, которого цитирует ТАСС.

В конечно итоге, подчеркнул он, проиграет мировая экономика.

Американские власти обвиняют КНР в нечестных торговых отношениях. Президент США Дональд Трамп , в частности, неоднократно говорил о торговом дефиците в экономических отношениях между странами. Это привело к увеличению Вашингтоном до 25 процентов ввозных пошлин на товары из Поднебесной.

Последние недружественные шаги американской администрации коснулись крупной китайской компании Huawei, которая попала под санкции Вашингтона. По мнению Трампа, корпорация сотрудничает с китайскими спецслужбами и угрожает национальной безопасности США.