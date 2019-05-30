Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пучдемон заявил, что его не пустили в Европарламент 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону отказали предоставить временный пропуск в Европарламент, депутатом которого он был избран 26 мая.
По закону депутаты Европарламента от Испании обязаны получить акты об избрании депутатами в Мадриде, при этом они должны присягнуть на верность конституции. ЦИК Испании назначил эту процедуру на 17 июня. Однако если Пучдемон и Комин пересекут испанскую границу, они будут задержаны.
"Генеральный секретарь Европейского парламента дал инструкции, чтобы ни Тони Комин, ни Ориол Жункерас, ни я не смогли предпринять никаких действий как евродепутаты. Никаких законных оснований", — написал Пучдемон в Twitter.
Он добавил, ему и Комину не разрешили войти, поскольку их имена в списках "были отмечены серым цветом".
Пучдемон, а также ряд других каталонских политиков, в том числе бывший член его правительства Комин, уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом. В Испании они объявлены в розыск. Несмотря на это, испанские суды разрешили политикам, находящимся за границей, принять участие в выборах в Европарламент. По их итогам в ЕП прошли Пучдемон и Комин, а также находящийся в предварительном тюремном заключении в связи с "каталонским делом" бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас.
Последние новости
Экс-президент Украины: зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство В Крыму нашли 800 солдат армии князя Василия Долгорукова Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами
Комментарии
В мире , Европа , Европарламент , Центризбирком России , Испания , Каталония , Мадрид
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция уступила США из-за российских С-40025
ЕС обратился с заявлением к России и Турции125
Россиянин сдал квартиру и лишился миллиона рублей7
«Он стал по очереди ломать ему пальцы»6
Сиделка призналась в избиении пенсионерки в Ельце1
Видео
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
01:45
«Дело закрыто! Спасибо»: Трамп о российском деле
В мире США
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение