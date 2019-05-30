Демократы в Палате представителей США не исключают возможности импичмента Трампу

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США не исключают возможности начала процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа . С соответствующими заявлениями выступили в среду глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Последняя при этом, как сообщил телеканал Си-эн-эн, подчеркнула необходимость наличия "железных аргументов", которые убедили бы законодателей-республиканцев.

"Что касается вопроса импичмента, возможны все варианты развития событий, ничего не надо исключать", — заявил Надлер в ходе пресс-конференции, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее Мюллер, на протяжении двух лет расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа. Он объяснил, что это связано с давно устоявшейся в Минюсте практикой, согласно которой глава государства не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту.

Пелоси, также не исключающая процедуру импичмента, в связи с этим выразила разочарование Министерством юстиции США , которое, по ее мнению, поставило президента выше закона.

"Несмотря на политику министерства юстиции, никто не может быть над законом, даже президент", — говорится в заявлении спикера, опубликованном в среду на ее сайте.

Расследование Мюллера

Минюст обнародовал 18 апреля итоговый доклад Мюллера. В этом документе спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. Между тем Москва множество раз отвергала заключение Вашингтона о причастности России к вмешательству в американский избирательный процесс. Бывший директор ФБР Мюллер также признал, что его расследование не выявило сговора нынешнего президента США с Россией на этапе избирательной кампании. При этом спецпрокурор добавил, что не может однозначно судить о том, создавал ли Трамп, представляющий Республиканскую партию , препятствия правосудию.

24 марта глава Минюста Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги расследования спецпрокурора вместе со своим первым заместителем Родом Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.