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Зеленский созывает СНБО Украины для обсуждения проблем угольной отрасли 

ТАСС + ещё 2 46 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины для обсуждения проблем угольной отрасли после поездки во Львовскую область, где он встретился с родственниками горняков, погибших под завалами шахты "Лесная".
"Произошло большое горе — мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах и условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созывает СНБО ", — цитирует слова Зеленского пресс-служба главы государства. Ориентировочно заседание СНБО может состояться в пятницу, 31 мая.
Кроме того, президент Украины также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.
"Уже принято решение выделить по 100 тыс. гривен [$3,8 тыс.]", — добавил он.
Ранее сообщалось, что ночью на шахте "Лесная" произошло обрушение породы. В результате под завалами оказались двое шахтеров, они погибли. Тела подняты на поверхность. Ведется следствие. По данным лидера Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, всего в шахте находятся 69 горняков, из них на аварийном участке — 21. Шахта продолжает работать в штатном режиме.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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