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«Сделке века» Трампа предрекли провал 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Reuters
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное и влиятельное подразделение армии Ирана) заявил, что план Вашингтона по примирению Израиля и Палестины, известный как «сделка века», обречен на провал, сообщает Reuters.
По мнению представителей КСИР, план, выработанный командой президента США Дональда Трампа и его зятем и советником по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером, слишком выгоден Израилю.
Единственным решением проблемы иранцы назвали «уход сионистов с оккупированных земель и возвращение палестинских беженцев для проведения свободных выборов».
В любом другом случае, считают в КСИР, «исламское сопротивление Палестины жестко ответит и тем, кто предложил сделку, и предателям, которые пытаются наладить связи с сионистским режимом».
7 мая были обнародованы детали плана Трампа. Предполагается, что Израиль, Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства «Новая Палестина». В него войдут территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, кроме земель, занятых еврейскими поселениями. Блок еврейских поселений, к которому присоединят изолированные поселения, будет принадлежать Израилю.
Кроме того, сообщалось, что Иерусалим получит статус объединенной столицы «Новой Палестины» и Израиля. Арабские жители станут гражданами палестинского государства. Палестина получит в аренду от Египта территории рядом с сектором Газа.
Полностью план планируют обнародовать в июне, однако палестинцы отказались от участия США в урегулировании конфликта после того, как в декабре 2017 года Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля.
Израиль объявил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, еврейское государство захватило Восточный Иерусалим и объединило его с Западным.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , США , Дональд Трамп , Хамас , Reuters , Израиль , Иран , Палестина
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