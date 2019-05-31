Лидер «Океана Эльзы» рассказал о спонсорах его партии 

Музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук рассказал об источниках финансирования. Заявление он сделал в эфире канала «1+1». Запись доступна на YouTube.
«Первый, кто начал давать деньги в нашу партию, был Святослав Вакарчук. Все эти деньги будут официально показаны, я то, что могу скромно зарабатывать, даю», — заявил музыкант.
Кроме того, по словам музыканта, партию спонсирует множество представителей среднего бизнеса и несколько крупных бизнесменов. Однако, он уверяет, что политическая сила не станет проводником интересов олигархов.
Также Вакарчук рассказал, что первой законодательной инициативой партии «Голос» в парламенте будет законопроект о «деолигархизации».
Ранее он заявил, что своей главной задачей в политике считает освобождение граждан Украины, которые находятся в заключении в России. Музыкант рассказал, что об этом ему напоминает браслет, подаренный отцом арестованного украинского моряка Виктором Сорокой. По словам музыканта, его цель, как политика, заключается в том, «чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми».