Лидер «Океана Эльзы» рассказал о спонсорах его партии

Музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук рассказал об источниках финансирования. Заявление он сделал в эфире канала «1+1». Запись доступна на YouTube.

«Первый, кто начал давать деньги в нашу партию, был Святослав Вакарчук. Все эти деньги будут официально показаны, я то, что могу скромно зарабатывать, даю», — заявил музыкант.

Кроме того, по словам музыканта, партию спонсирует множество представителей среднего бизнеса и несколько крупных бизнесменов. Однако, он уверяет, что политическая сила не станет проводником интересов олигархов.

Также Вакарчук рассказал, что первой законодательной инициативой партии «Голос» в парламенте будет законопроект о «деолигархизации».