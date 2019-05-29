Зеленский сменил начальника управления Госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил начальника управления Госохраны Украины Валерия Гелетея, новым главой ведомства назначен Алексей Оцерклевич, сообщается на сайте президента.

"Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины", — говорится в тексте указа.

Другим указом Зеленский назначил "Оцерклевича Алексея Ярославича начальником Управления государственной охраны Украины".

Кроме того, президент еще двумя указами уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника управления Госохраны, назначив на эту должность Вячеслава Штучного.

По данным пресс-службы украинского президента, рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Зеленский получил от офицеров Вооруженных сил, ветеранов, волонтеров и журналистов.