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Зеленский сменил начальника управления Госохраны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил начальника управления Госохраны Украины Валерия Гелетея, новым главой ведомства назначен Алексей Оцерклевич, сообщается на сайте президента.
"Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины", — говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил "Оцерклевича Алексея Ярославича начальником Управления государственной охраны Украины".
Кроме того, президент еще двумя указами уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника управления Госохраны, назначив на эту должность Вячеслава Штучного.
По данным пресс-службы украинского президента, рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Зеленский получил от офицеров Вооруженных сил, ветеранов, волонтеров и журналистов.
"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО (управления Госохраны — ред.)", — цитирует Зеленского его пресс-служба.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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