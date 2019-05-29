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Бывший охранник Коломойского назначен начальником Службы безопасности президента Украины 

ТАСС + ещё 3 55 минут назад
Фото: Reuters
Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Донца на должность начальника Службы безопасности президента Украины.
"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", — говорится в указе, опубликованном в среду на сайте президента.
По информации украинского издания "Страна", Донец долгое время работал охранником украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
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