Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Донца на должность начальника Службы безопасности президента Украины.
"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", — говорится в указе, опубликованном в среду на сайте президента.
По информации украинского издания "Страна", Донец долгое время работал охранником украинского бизнесмена Игоря Коломойского.