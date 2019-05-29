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Пока вы не уснули: в Косово готовили провокацию против России 

Рамблер 27 минут назад

Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове

Инцидент в Косове — провокация против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Школьница умерла во время ЕГЭ

В среду, 29 мая, во время проведения ЕГЭ по математике в Чебоксарах скончалась школьница.

«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся

В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.

Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина

Один из майских указов президента Владимира Путина может быть не выполнен в полной мере из-за подорожания авиатоплива, считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

МИД потребовал объяснений за скандал с «россиянкой»

Немецким журналистам, опубликовавшим кадры, где австрийский политик Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха» стоит объясниться за раскрутку заведомо неверной информации.

Известный российский футболист завершил карьеру

Полузащитник Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру после расторжения контракта с «Локомотивом».

В России стало некому работать

Аналитики Росстата заявили, что за минувший год количество экономически активных жителей страны, старше 15 лет, ещё не вышедших на пенсию, уменьшилось на 1 миллион 64 тысячи человек.

Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".

Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы

В Россельхознадзоре выразили несогласие с полным запретом на ввоз Россию мяса и молока.

Россиянам предсказали падение доходов

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС пришли к выводу, что реальные располагаемые денежные доходы россиян, с 2013 года упавшие на 8,3 процента (по данным Росстата), продолжат падение.
Комментарии
В мире , Видео , Антон Силуанов , Сергей Лавров , Владимир Путин , Игорь Денисов , Россельхознадзор , Росстат , МИД , Транснефть , ВШЭ , РАНХиГС , РИА Новости
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