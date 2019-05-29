Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Инцидент в Косове — провокация против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Школьница умерла во время ЕГЭ
В среду, 29 мая, во время проведения ЕГЭ по математике в Чебоксарах скончалась школьница.
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Один из майских указов президента Владимира Путина может быть не выполнен в полной мере из-за подорожания авиатоплива, считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.
МИД потребовал объяснений за скандал с «россиянкой»
Немецким журналистам, опубликовавшим кадры, где австрийский политик Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха» стоит объясниться за раскрутку заведомо неверной информации.
Известный российский футболист завершил карьеру
Полузащитник Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру после расторжения контракта с «Локомотивом».
В России стало некому работать
Аналитики Росстата заявили, что за минувший год количество экономически активных жителей страны, старше 15 лет, ещё не вышедших на пенсию, уменьшилось на 1 миллион 64 тысячи человек.
Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
В Россельхознадзоре выразили несогласие с полным запретом на ввоз Россию мяса и молока.
Россиянам предсказали падение доходов
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС пришли к выводу, что реальные располагаемые денежные доходы россиян, с 2013 года упавшие на 8,3 процента (по данным Росстата), продолжат падение.