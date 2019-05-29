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Верховный суд Украины отказался идти против Зеленского 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Верховный Суд Украины отказался рассматривать законность указа президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана на должность главы администрации президента (АП). Об этом сообщают «Українськi Новини».
«Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой администрации президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском», — говорится в заявлении суда.
Суд мотивировал свое решение тем, что право на обжалование акта субъекта властных полномочий предоставлено только лицу, в отношении которого этот акт принят или если этот акт нарушает его права и свободы.
Истцы обосновывали свое обращение в суд тем, что указ о назначении Богдана не соответствует закону «Об очищении власти».
Ранее в Верховный суд было подано два иска о признании незаконным указа о назначении Богдана. Один из них был подан физическим лицом, а другой — организацией «Общественный люстрационный комитет».
21 мая Зеленский назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Это назначение вызвало критику из-за того, что в отношении Богдана, по данным журналистов, действуют ограничения украинского люстрационного закона, которые теоретически не позволяют ему занимать государственные должности.
Согласно закону «Об очищении власти», принятому в 2014 году, работавшие во время президентства Януковича чиновники не могут занимать государственные должности.
23 мая министерство юстиции начало проверку соблюдения закона о люстрации по факту назначения Богдана главой администрации Зеленского. В случае невыполнения требований закона окончательное решение должно быть принято судом.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Минюст РФ
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