Умер актер, сыгравший две роли в киносаге «Крестный отец»

Американский актер Кармине Кариди, известный по ролям в гангстерской киносаге "Крестный отец", скончался в возрасте 85 лет, сообщает портал TMZ.

Смерть актера наступила в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе , в которую он был доставлен в коматозном состоянии.

Примечательно, что Кариди сыграл в разных частях "Крестного отца" разные роли. В "Крестном отце 2" он исполнил роль нью-йоркского бандита Кармине Росато, а в третьей части предстал на экране в облике Альберта Вольпе — босса преступной группы в Чикаго.

В 2004 году Кариди был исключен из американской киноакадемии, которая уличила актера в передаче просмотровых копий десятков фильмов посторонним лицам.