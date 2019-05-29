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Умер актер, сыгравший две роли в киносаге «Крестный отец» 

РИА Новости + ещё 4 54 минуты назад
Фото: Paramount Pictures / The Coppola Company (1974)
Американский актер Кармине Кариди, известный по ролям в гангстерской киносаге "Крестный отец", скончался в возрасте 85 лет, сообщает портал TMZ.
Смерть актера наступила в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, в которую он был доставлен в коматозном состоянии.
Примечательно, что Кариди сыграл в разных частях "Крестного отца" разные роли. В "Крестном отце 2" он исполнил роль нью-йоркского бандита Кармине Росато, а в третьей части предстал на экране в облике Альберта Вольпе — босса преступной группы в Чикаго.
В 2004 году Кариди был исключен из американской киноакадемии, которая уличила актера в передаче просмотровых копий десятков фильмов посторонним лицам.
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