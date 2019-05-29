В ЛНР заявили о предотвращении попытки проникновения украинских диверсантов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков, сообщил журналистам начальник пресс-службыведомства Яков Осадчий.

"Сегодня военнослужащими Народной милиции ЛНР была предотвращена очередная попытка проникновения ДРГ противника из состава 54 бригады ВСУ на территорию республики.. Во время отступления военнослужащие 54 бригады бросили своего раненного в живот сослуживца", — заявил Осадчий.

Он уточнил, что силовики были отброшены на ранее занимаемые позиции. В ведомстве добавили, что Народная милиция эвакуировала тело украинского военного. По данным медэкспертизы, "он прожил еще 5 часов после ранения в живот и умер от потери крови"