Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР заявили о предотвращении попытки проникновения украинских диверсантов 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков, сообщил журналистам начальник пресс-службыведомства Яков Осадчий.
"Сегодня военнослужащими Народной милиции ЛНР была предотвращена очередная попытка проникновения ДРГ противника из состава 54 бригады ВСУ на территорию республики.. Во время отступления военнослужащие 54 бригады бросили своего раненного в живот сослуживца", — заявил Осадчий.
Он уточнил, что силовики были отброшены на ранее занимаемые позиции. В ведомстве добавили, что Народная милиция эвакуировала тело украинского военного. По данным медэкспертизы, "он прожил еще 5 часов после ранения в живот и умер от потери крови"
Последние новости
Экс-президент Украины: зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство В Крыму нашли 800 солдат армии князя Василия Долгорукова Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко18
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове32
Школьница умерла во время ЕГЭ184
США пригрозили трем европейским сверхдержавам119
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся151
Видео
03:12
США пригрозили трем европейским сверхдержавам
США В мире
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
02:38
Гибель Европы из-за геев? Кончаловский сделал заявление
Общество Статьи
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение