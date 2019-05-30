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США накажут Европу за помощь Ирану 

Lenta.ru + ещё 12 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
США пригрозили Франции, Германии и Великобритании возможными последствиями за торговлю с Ираном в обход американских санкций, пишет Bloomberg.
По данным издания, Белый дом недоволен механизмом INSTEX, который был создан совместно тремя странами для продолжения торговли с Ираном. Принцип его действия пока до конца не ясен. Известно, что первое время в Иран по нему будут поставляться разрешенные гуманитарные товары.
Министр финансов США Стивен Мнучин направил письмо главе компании INSTEX SAS, зарегистрированной в Париже по одному адресу с французским Минфином, Перу Фишеру. В нем говорится, что продолжение торговли с Тегераном может повлечь за собой «тяжелые последствия» вплоть до потери доступа к американской финансовой системе.
Мнучин предложил организаторам INSTEX тщательно обдумать влияние санкций на механизм. Также, по его словам, наказание за сотрудничество с Ираном может быть применено к любой стране или к отдельным компаниям.
США наложили санкции на Иран в прошлом году после выхода из ядерной сделки по инициативе президента Дональда Трампа. Ограничения, в частности, предусматривают запрет на экспорт нефти из Ирана, а также на долларовые операции местного Центробанка.
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Комментарии
В мире , Европа , Конфликты , США , санкции Иран , Дональд Трамп , Минфин , Центральный банк России , Bloomberg , Германия , Иран , Великобритания , Франция
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