США накажут Европу за помощь Ирану

Германии и США пригрозили Франции Великобритании возможными последствиями за торговлю с Ираном в обход американских санкций, пишет Bloomberg.

По данным издания, Белый дом недоволен механизмом INSTEX, который был создан совместно тремя странами для продолжения торговли с Ираном. Принцип его действия пока до конца не ясен. Известно, что первое время в Иран по нему будут поставляться разрешенные гуманитарные товары.

Министр финансов США Стивен Мнучин направил письмо главе компании INSTEX SAS, зарегистрированной в Париже по одному адресу с французским Минфином , Перу Фишеру. В нем говорится, что продолжение торговли с Тегераном может повлечь за собой «тяжелые последствия» вплоть до потери доступа к американской финансовой системе.

Мнучин предложил организаторам INSTEX тщательно обдумать влияние санкций на механизм. Также, по его словам, наказание за сотрудничество с Ираном может быть применено к любой стране или к отдельным компаниям.