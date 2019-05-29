Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семья Бутиной прокомментировала ее перевод в тюрьму во Флориде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Перевод в другую тюрьму отбывающей наказание в США Марии Бутиной не стал неожиданным для ее семьи, рассказал РИА Новости отец россиянки Валерий Бутин.
Согласно базе федерального бюро тюрем США, Бутина была переведена в тюрьму города Таллахасси.
"Машу вчера перевели, пока не удается с ней связаться, но перемещение из тюрьмы в тюрьму было ожидаемым, мы ждем, когда она с нами свяжется", — сказал Бутин.
По его словам, настроение у Марии вполне нормальное, она готова и дальше защищать свои интересы.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Учитывая уже отбытый ей до приговора срок, а также стандартную "скидку" в 50 дней за год приговора, она должна была выйти на свободу в ноябре, говорил ранее журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Ранее сообщалось, что фонд защиты национальных ценностей начал процесс по оплате юридической помощи россиянке Марии Бутиной и уже перечислил пять миллионов рублей для подачи апелляции на приговор.
Последние новости
Экс-президент Украины: зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство В Крыму нашли 800 солдат армии князя Василия Долгорукова Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами
Комментарии
В мире , РИА Новости , США , Таллахасси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жить чуть-чуть впроголодь»: россиянам дали совет1
«Дело закрыто! Спасибо»: Трамп о российском деле18
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко19
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове32
Школьница умерла во время ЕГЭ202
Видео
03:12
США пригрозили трем европейским сверхдержавам
США В мире
01:45
«Дело закрыто! Спасибо»: Трамп о российском деле
В мире США
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
02:38
Гибель Европы из-за геев? Кончаловский сделал заявление
Общество Статьи
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение