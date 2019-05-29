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Лукашенко попытался устроить личную жизнь Назарбаева 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко познакомил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с сотрудницей своей службы протокола Дарьей Шманай перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает «Наша Нiва».
«Поцелуй! Ну что ты?! » — обратился Лукашенко к Назарбаеву.
Однако бывший лидер Казахстана это предложение не принял. Он только задал девушке какой-то вопрос, на который она ответила утвердительно.
Ранее сообщалось, что в ходе заседания Евразийского экономического совета Лукашенко предложил выжать из Назарбаева как можно больше положительного для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Президент Белоруссии подчеркнул, что предоставление Назарбаеву титула почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета нельзя считать «каким-то подарком человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел».
Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП республики. Назарбаев является рекордсменом по времени пребывания у власти на постсоветском пространстве. Также он пожизненно носит титул Великого Елбасы («лидер нации»).
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Комментарии1
В мире , Нурсултан Назарбаев , Александр Лукашенко , ЕАЭС
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