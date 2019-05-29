Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину

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Саакашвили вернулся на Украину 

РИА Новости 42 минуты назад
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" и прошел паспортный контроль, следует из трансляции телеканала Rustavi 2.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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В мире , Видео , Украина
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