Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейтинг Макрона снизился после выборов в Европарламент 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на два процента по результатом опроса, проведенного после выборов в Европарламент центром Odoxa.
Согласно данным центра, лишь 30% опрошенных считают Макрона "хорошим президентом", в то время как 70% не поддерживают его деятельность, что на три процента больше, чем в прошлом месяце.
Президентская партия "Вперед, республика" заняла второе место по итогам прошедших во Франции выборов в Европарламент, набрав 22,41% голосов, первое место заняла партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".
Опрос проводился онлайн 27 мая. В нем приняли участие 980 человек старше 18 лет.
Последние новости
Экс-президент Украины: зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство В Крыму нашли 800 солдат армии князя Василия Долгорукова Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами
В мире , Европа , Социология , cанкции , Марин Ле Пен , Европарламент , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал старт приостановке ДРСМД105
Тест: ЕГЭ по истории49
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию64
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы41
Турция уступила США из-за российских С-400583
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение