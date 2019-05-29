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В Госдепе назвали темы переговоров Помпео в Германии 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Reuters
В Госдепартаменте рассказали о темах, которые поднимет госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Германию.
«Точно будет «Северный Поток — 2», Украина, энергетическая безопасность, контроль вооружений, недавний визит госсекретаря в Россию», — приводит РИА Новости слова представителя Госдепа.
Также отмечается, что будет затронута ситуация вокруг китайской компании Huawei и озабоченности США в связи с этим.
Помпео направится с визитом в Европу 30 мая.
Помпео в ходе турне встретится с руководством Германии, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.
RT на русском: последние новости
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В мире , США , Госдеп США , РИА Новости , Германия
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