Зеленский предложил одновременно принять закон об импичменте и снять неприкосновенность с депутатов

Представитель президента Украины Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский предложил одновременно принять законы об импичменте президента и об отмене депутатской неприкосновенности. Первый закон внесли в парламент Украины в среду, 29 мая, а второй лежит у депутатов уже давно.

Такое заявление Руслан Стефанчук сделал на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

Комментируя законопроект о процедуре импичмента президента представитель Зеленского отметил, что это отдельный целостный документ, который предусматривает процедуру отставки президента от власти.

Также он напомнил, что вместе с новым законопроектом депутаты получили напоминание Зеленского о том, что у них находится еще один документ, отменяющий неприкосновенность народных избранников.

«Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности» — сказал Стефанчук и пояснил, что рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Радой.

В ближайшие дни он пообещал внести еще один законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение. Ранее Конституционный суд Украины признал несоответствующей главному закону страны соответствующую статью в Уголовном кодексе. Запрос на рассмотрение судом подали 59 депутатов.

В минувший вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями МВФ пообещал, что закон об ответственности за незаконное обогащение поступит в Раду на этой неделе.