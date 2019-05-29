Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский предложил одновременно принять закон об импичменте и снять неприкосновенность с депутатов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский предложил одновременно принять законы об импичменте президента и об отмене депутатской неприкосновенности. Первый закон внесли в парламент Украины в среду, 29 мая, а второй лежит у депутатов уже давно.
Такое заявление Руслан Стефанчук сделал на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».
Комментируя законопроект о процедуре импичмента президента представитель Зеленского отметил, что это отдельный целостный документ, который предусматривает процедуру отставки президента от власти.
Также он напомнил, что вместе с новым законопроектом депутаты получили напоминание Зеленского о том, что у них находится еще один документ, отменяющий неприкосновенность народных избранников.
«Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности» — сказал Стефанчук и пояснил, что рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Радой.
В ближайшие дни он пообещал внести еще один законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение. Ранее Конституционный суд Украины признал несоответствующей главному закону страны соответствующую статью в Уголовном кодексе. Запрос на рассмотрение судом подали 59 депутатов.
В минувший вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями МВФ пообещал, что закон об ответственности за незаконное обогащение поступит в Раду на этой неделе.
Как заявил секретарь Совета безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Данилюк по итогам встречи Зеленского и МВФ дефолт глава государства объявлять не намерен. Он продолжит сотрудничество с международной финансовой организацией и продолжит борьбу с коррупцией.
360tv.ru: последние новости
«Помогает не отрываться от людей». Зеленский посоветовал политикам есть шаурму Польский политик призвал судить Качиньского за оскорбление России Где доказательства? США голословно обвинили Huawei в угрозе безопасности страны
Комментарии
В мире , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко18
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове32
Школьница умерла во время ЕГЭ156
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся141
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину13
Видео
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
02:38
Гибель Европы из-за геев? Кончаловский сделал заявление
Общество Статьи
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
01:00
«Это уже не политика, это маразм…»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение