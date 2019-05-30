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Избранный президент Латвии выступил за хорошие отношения с Россией 

РИА Новости + ещё 6 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Избранный в среду депутатами Сейма президент Латвии Эгилс Левитс считает, что нужно стараться для того, чтобы отношения с Россией были хорошими, но политика балтийской республики в отношении Москвы должна быть частью общей политики Евросоюза.
В Латвии президента выбирает Сейм. Левитс получил поддержку большинства депутатов парламента на внеочередном заседании в среду. Инаугурация нового президента пройдет 8 июля.
"Следует стараться, чтобы отношения Латвии с Россией были хорошими, однако они должны быть частью общей политики Евросоюза по отношению к РФ", — заявил Левитс в эфире программы "Утреняя панорама" на телеканале LNT.
Он также сказал, что "во многом от России зависит, будут ли между двумя странами хорошие отношения".
"Положительный настрой с нашей стороны имеется, он всегда был и будет впредь", — сказал Левитс.
Он также ответил на вопрос, в какую страну нанесет первый зарубежный визит.
"Первый в Эстонию, а затем в Литву. Это традиция", — сказал Левитс.
Ранее до избрания на пост главы государства Левитс критично высказывался о политике России, считал оправданными санкции в отношении Москвы, являлся сторонником закрытия русских школ в республике.
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В мире , Прибалтика , ЕС , Латвия , Москва
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