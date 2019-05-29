США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях

Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания. С соответствующим заявлением выступил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли. Его слова передает The Wall Street Journal.

«Мы считаем, что у них есть возможность проводить такие испытания, если судить по тому, как устроены [соответствующие объекты]», — рассказал Эшли, не ответив на вопрос, действительно ли военные такие испытания проводят.

7 марта представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские СМИ готовят общество к необходимости возобновления ядерных испытаний. По ее словам, в медиа появились материалы о том, что «без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надежность стратегического ядерного потенциала США невозможно». Подобные утверждения нашли, в частности, в статье журнала «Вопросы науки и технологии», а также в материалах бывшего главы профильного управления Пентагона.

Согласно Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО), открытому для подписания в 1996 году, подобного рода испытания должны быть запрещены. Его подписали и ратифицировали 183 государства, включая Россию, однако не подписали Индия, Пакистан, Северная Корея. США, Китай, Израиль, Иран и Египет договор подписали, но не ратифицировали — в итоге он в силу не вступил. Кроме того, Россия и США связаны Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который оставляет возможность проводить испытания под землей.