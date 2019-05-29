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Спецпрокурор по «российскому делу» впервые сделает заявление 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецпрокурор США Роберт Мюллер впервые выступит с публичным заявлением по «российскому делу». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на министерство юстиции страны.
Как стало известно, Мюллер сделает заявление в среду, 29 мая.
В настоящее время других подробностей нет.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Уильям Барр отказался прийти на слушания по «российскому делу». После этого судебный комитет палаты представителей США начал напрямую вести переговоры с командой Мюллера, который в марте завершил свое расследование о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
В свою очередь, Мюллер обвинил генпрокурора в искажении своего итогового доклада.
Москва не раз отрицала вмешательство в американский избирательный процесс.
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В мире , США , Роберт Мюллер , Минюст РФ , Washington Post
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