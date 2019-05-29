«Борщ съем с пампушками»: Саакашвили рассказал о своих планах на Украине

Михаил Саакашвили возвращается на Украину в прекрасном настроении. Он рассказал, что первым делом сделает по приезде в страну. Политик отметил, что желает отведать фирменное блюдо украинской кухни. — Борщ съем с пампушками. Для настоящего патриота Украины — это очень важно, — цитирует Михаила Саакашвили РЕН-ТВ. Также политик считает, что отношения Москвы и Киева наладятся. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили. Соответствующий документ опубликован на президентском сайте. Политик получил гражданство этой страны в 2015 году. Через два года экс-президент Украины Петр Порошенко отобрал у него паспорт. Сам Михаил Саакашвили считает, что он был незаконно лишен гражданства.