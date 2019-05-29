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«Борщ съем с пампушками»: Саакашвили рассказал о своих планах на Украине 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: ТАСС
Михаил Саакашвили возвращается на Украину в прекрасном настроении. Он рассказал, что первым делом сделает по приезде в страну.
Политик отметил, что желает отведать фирменное блюдо украинской кухни.
— Борщ съем с пампушками. Для настоящего патриота Украины — это очень важно, — цитирует Михаила Саакашвили РЕН-ТВ.
Также политик считает, что отношения Москвы и Киева наладятся.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили. Соответствующий документ опубликован на президентском сайте.
Политик получил гражданство этой страны в 2015 году. Через два года экс-президент Украины Петр Порошенко отобрал у него паспорт. Сам Михаил Саакашвили считает, что он был незаконно лишен гражданства.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили
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