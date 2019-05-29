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Могерини предостерегла от возвращения «тёмных сил прошлого» на Балканы 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что «тёмные силы прошлого» могут вернуться на Балканский полуостров и привести к конфронтации, если вовлечь страны региона в евроинтеграцию.
«Я вижу риск возвращения тёмных сил прошлого с точки зрения конфронтации и даже конфликта. Нужно использовать перспективы европейской интеграции как способ примирения и единства в регионе», — приводит РИА Новости слова Могерини.
Он отметила, что для стран региона должна быть открыта европейская перспектива, чтобы «поддержать тенденции к сотрудничеству и сделать их необратимыми».
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обострение ситуации в Косове выгодно тем, кто желает сделать из Балкан «санитарный кордон в отношении России».
Также Евросоюз призвал Белград и Приштину к максимальной сдержанности в связи с последними событиями в Косове.
RT на русском: последние новости
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В мире , Федерика Могерини , Сергей Лавров , ЕС , РИА Новости
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