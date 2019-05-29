ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты на выборах в Раду

ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦИК. Как отмечается, ЦИК в порядке самовыдвижения зарегистрировал Владимира Пригладю. Ранее сообщалось, что стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду. 21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и издал соответствующий указ. 22 мая было созвано внеочередное собрание Рады, на котором Зеленский просил проголосовать об изменениях в законе о выборах, которые предполагали отмену мажоритарной части выборов. Парламент провалил законопроект и не внес его на повестку дня. Выборы пройдут по старой системе.