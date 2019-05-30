Министры иностранных дел и обороны Украины, а также глава Службы безопасности должны быть уволены неотложно, настаивает президент страны Владимир Зеленский.
Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте главы государства.
В нем сказано, что Зеленский внес в парламент представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака — с должности министра обороны, Василия Грицака — с должности председателя СБУ.
«Президент настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов», — также сказано в нем.
В сообщении подчеркивается, что Зеленский действует на основании Конституции и других законов Украины.
Наконец, в той же публикации было анонсировано скорое внесение главой государства в Верховную раду представления об увольнении Юрия Луценко с поста генерального прокурора Украины.
Ранее Климкин, Полторак и Грицак самостоятельно подали заявление об отставке. Так же поступил премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодня Рада не приняла его отставку.