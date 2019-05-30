«Президент настаивает»: Зеленский потребовал уволить министров

Министры иностранных дел и обороны Украины , а также глава Службы безопасности должны быть уволены неотложно, настаивает президент страны Владимир Зеленский

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте главы государства.

«Президент настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов», — также сказано в нем.

В сообщении подчеркивается, что Зеленский действует на основании Конституции и других законов Украины.

Наконец, в той же публикации было анонсировано скорое внесение главой государства в Верховную раду представления об увольнении Юрия Луценко с поста генерального прокурора Украины.