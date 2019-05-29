Турция оказалась в плачевном состоянии

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евросоюз рассказал о плачевном состоянии Турции 

Lenta.ru 47 минут назад
Европейский Союз признал, что за последнее время в Турции ухудшилась ситуация с экономикой и судебной системой. Об этом говорится в очередном докладе Еврокомиссии, оценивающим перспективы присоединения Турции к ЕС.
«Турецкая судебная система находится в начальной стадии готовности [к вхождению в ЕС]. Рекомендации предыдущих отчетов не были учтены и реализованы, отмечается дальнейшее значительное ухудшение», — говорится в документе.
Там же отмечается плачевное состояние экономики страны.
«Продолжилось ухудшение состояния турецкой экономики, что вызывает озабоченность в отношении функционирования рыночной системы», — отметили эксперты Еврокомиссии.
Они также сообщили, что ситуация стала хуже в области прав человека и верховенства права. В итоговой части отмечается, что переговоры о вхождении страны в Евросоюза зашли в тупик.
В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страну не принимают в Евросоюз из-за того, что она мусульманская.
Турция пытается войти в состав Европейского Союза с 2005 года и постоянно ведет переговоры. Некоторые члены ЕС — например, Германия — выступают против присоединения относительно бедной мусульманской страны. Берлин, в частности, настаивает на поиске формулы привилегированного партнерства, не включающее в себя вхождение в состав Евросоюза.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в июле 2016 года. Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в союз.
Последние новости
Евросоюз рассказал о плачевном состоянии Турции Назван самый популярный YouTube-блогер на планете Президентом Латвии стал лишивший русских гражданства судья
Комментарии16
В мире , Ближний Восток , Видео , Реджеп Эрдоган , ЕС , Еврокомиссия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко20
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове22
Школьница умерла во время ЕГЭ75
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся124
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ35
Видео
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
01:00
«Это уже не политика, это маразм…»
Шоу-бизнес
08:08
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Политика
01:29
Названа главная угроза США
В мире США
00:18
Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение