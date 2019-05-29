Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал политикам есть шаурму, чтобы "не забронзоветь" и быть ближе к народу.
Так украинский лидер прокомментировал выложенное в его инстаграме селфи с шаурмой.
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Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче — ганебного. А ще — допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма
"В этом, как видите, нет ничего страшного и тем более стыдного Тем, кто находится у власти, это полезно. Рекомендую", — пошутил он.
На прошлой неделе Зеленский также вспомнил об этом продукте, поздравляя жителей украинской столицы с Днем города. В своем обращении президент заявил, "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро".