Зеленский рассказал о «пользе» шаурмы для политиков

Так украинский лидер прокомментировал выложенное в его инстаграме селфи с шаурмой.

"В этом, как видите, нет ничего страшного и тем более стыдного Тем, кто находится у власти, это полезно. Рекомендую", — пошутил он.

На прошлой неделе Зеленский также вспомнил об этом продукте, поздравляя жителей украинской столицы с Днем города. В своем обращении президент заявил, "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро".