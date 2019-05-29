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Зеленский рассказал о «пользе» шаурмы для политиков 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал политикам есть шаурму, чтобы "не забронзоветь" и быть ближе к народу.
Так украинский лидер прокомментировал выложенное в его инстаграме селфи с шаурмой.
"В этом, как видите, нет ничего страшного и тем более стыдного Тем, кто находится у власти, это полезно. Рекомендую", — пошутил он.
На прошлой неделе Зеленский также вспомнил об этом продукте, поздравляя жителей украинской столицы с Днем города. В своем обращении президент заявил, "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро".
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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