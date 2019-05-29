Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Помогает не забронзоветь»: Зеленский о пользе шаурмы 

Рамблер + ещё 19 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы «не забронзоветь» и быть ближе к народу.
Зеленский заявил, что шаурма может быть решением для людей с напряженным графиком, и отметил, что в употреблении этого фастфуда «нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного».
«А еще — помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!», — написал Зеленский в Instagram и опубликовал селфи с шаурмой.
Свое послание украинский лидер сопроводил хэштегом #ШаурмаТакШаурма.
Как отмечает РИА «Новости», на прошлой неделе Зеленский упомянул шаурму в поздравлении киевлян с днем города. Он отметил, что Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы у метро.
Комментарии3
В мире , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко18
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове32
Школьница умерла во время ЕГЭ177
США пригрозили трем европейским сверхдержавам59
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся149
Видео
03:12
США пригрозили трем европейским сверхдержавам
США В мире
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
02:38
Гибель Европы из-за геев? Кончаловский сделал заявление
Общество Статьи
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение