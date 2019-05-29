«Помогает не забронзоветь»: Зеленский о пользе шаурмы

Зеленский заявил, что шаурма может быть решением для людей с напряженным графиком, и отметил, что в употреблении этого фастфуда «нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного».

«А еще — помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!», — написал Зеленский в Instagram и опубликовал селфи с шаурмой.

Свое послание украинский лидер сопроводил хэштегом #ШаурмаТакШаурма.

Как отмечает РИА «Новости», на прошлой неделе Зеленский упомянул шаурму в поздравлении киевлян с днем города. Он отметил, что Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы у метро.