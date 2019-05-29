Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы «не забронзоветь» и быть ближе к народу.
Зеленский заявил, что шаурма может быть решением для людей с напряженным графиком, и отметил, что в употреблении этого фастфуда «нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного».
«А еще — помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!», — написал Зеленский в Instagram и опубликовал селфи с шаурмой.
Свое послание украинский лидер сопроводил хэштегом #ШаурмаТакШаурма.
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Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче — ганебного. А ще — допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма
Как отмечает РИА «Новости», на прошлой неделе Зеленский упомянул шаурму в поздравлении киевлян с днем города. Он отметил, что Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы у метро.