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Стало известно место заключения Бутиной 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Мария Бутина будет отбывать заключение в тюрьме Таллахасси, штат Флорида, соответствующие сведения опубликовало федеральное бюро тюрем.
Об этом сообщает ТАСС.
В конце апреля суд США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».
Часть срока она уже отбыла под стражей, поэтому ее должны освободить в ноябре. После освобождения Бутина будет депортирована в Россию.
Сообщалось, что приговор вряд ли будет обжалован, так как апелляция может занять больше времени, чем оставшиеся девять месяцев тюрьмы.
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