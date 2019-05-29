Стало известно место заключения Бутиной

Россиянка Мария Бутина будет отбывать заключение в тюрьме Таллахасси, штат Флорида, соответствующие сведения опубликовало федеральное бюро тюрем.

Об этом сообщает ТАСС.

В конце апреля суд США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России ».

Часть срока она уже отбыла под стражей, поэтому ее должны освободить в ноябре. После освобождения Бутина будет депортирована в Россию.

Сообщалось, что приговор вряд ли будет обжалован, так как апелляция может занять больше времени, чем оставшиеся девять месяцев тюрьмы.