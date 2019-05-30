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Спикер конгресса США попрекнула Facebook Россией за отказ удалять её «пьяное» видео 

Газета.Ru 27 минут назад
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Facebook в том, что компания отказывается удалять видео, на котором она якобы выглядела пьяной. Об этом сообщает KQED News.
Пелоси заявила, что компания «лжет публике» и допускает попытки вмешательства в выборы.
«Они доказали — не убирая то, что, по их мнению, является ложным, — что они были добровольными участниками российского вмешательства в наши выборы», — отметила Пелоси.
В Facebook прокомментировали слова Пелоси. В компании подчеркнули, что значительно сократили количество появлений видео в новостных лентах пользователей и добавили надпись на видео «запись является ложной».
Ранее Facebook оправдывался за «пьяное» видео спикера конгресса США.
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